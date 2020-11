EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Lorient - Montpellier sur France Bleu Hérault

Le MHSC se déplace à Lorient, ce dimanche, à l'occasion de douzième journée de Ligue 1. Les pailladins font figure de favori et de gros poisson, sur la pelouse des merlus.

Téji Savanier et ses copains vont tenter d'enchaîner une quatrième victoire pour la première fois de la saison

Le cinquième, Montpellier, qui a remporté ses trois derniers matchs de championnat, sur la pelouse du dix-huitième, Lorient, qui n'a plus gagné depuis quatre journées, avec trois défaites et un nul. La douzième journée de Ligue 1 a tout, sur le papier, pour sourire aux hommes de Michel Der Zakarian. Encore faut-il, pour obtenir confirmation, que les héraultais se montent aussi séduisants que contre Strasbourg, et aussi solides que face à Bordeaux.

Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, avec Charles Guyard.

Direct radio

Compos, statistiques, meilleures actions

Les autres matchs

Le classement