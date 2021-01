EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Lyon-Bordeaux sur France Bleu Gironde

Après trois victoires de rang, les Girondins de Bordeaux vont défier l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, à 21h ce vendredi, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Ils n'ont plus perdu dans le Rhône depuis le 3 février 2016, soit bientôt cinq ans. Les hommes de Jean-Louis Gasset sont invaincus en 2021 et restent sur trois victoires sur les quatre derniers matchs. Bordeaux est toujours privé d'Otavio, victime d'une rupture totale du tendon d'Achille gauche et Mehdi Zerkane alors qu'un remplaçant à la sentinelle brésilienne est toujours pressenti et attendu pour ces derniers jours de mercato.