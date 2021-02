EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Lyon-Montpellier sur France Bleu Hérault

Montpellier est l'une des deux équipes à avoir fait tomber l'OL, cette saison. Mais depuis le match aller, le MHSC a connu deux trous d'air, tandis que Lyon s'est envolé. Deuxième de Ligue 1 avant d'aborder cette 25eme journée, les hommes de Rudi Garcia comptent vingt points d'avance sur leurs adversaires et restent sur cinq succès en comptant la Coupe de France, alors qu'ils possèdent la deuxième meilleure attaque (50bp) et la troisième meilleure défense (20bc).

Michel Der Zakarian va donc devoir faire preuve d'ingéniosité et ses joueurs sortir un grand match pour freiner les olympiens. Les pailladins ne seront privés que de Ambroise Oyongo, blessé à la cheville. Ils pourront compter sur les retours de Jordan Ferri (dos) et de Pedro Mendes (pied). Le coach pourrait être tenté de reconduire un système à quatre défenseurs, qui vient de faire de nouveau ses preuves et donner globalement satisfaction contre Strasbourg et Dijon.

Equipe MHSC possible : Omlin - Cozza, Congré, Hilton, Sambia - Ferri, Savanier, Mollet - Mavididi, Delort, Laborde

