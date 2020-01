EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Lyon-TFC sur France Bleu Occitanie

Toulouse, France

Le TFC n'a plus gagné à Lyon depuis plus de 50 ans. Et pourtant, il serait bon de faire taire le passé. Les Violets vont-il stopper la série de défaites ? Lyon-TFC, c'est à vivre sur France Bleu Occitanie en cliquant sur le player ci-dessous ou grâce au live texte.

Le live