EN DIRECT -Ligue 1 : suivez Marseille-Nice sur France Bleu Provence

Invaincus depuis trois mois, l'OM en pleine réussite ne veut pas abandonner sa deuxième place au classement. Il doit s'imposer à domicile face à son meilleur ennemi : l'OGC Nice. Attention ! Depuis son changement d'entraîneur et de système de jeu, Nice est en net regain de forme et a su s'imposer à Lens (1 à 0) lors de la dernière journée, donnant ainsi un coup de main aux Olympiens dans la course au podium.

ⓘ Publicité

Vélodrome plein à craquer

On annonce 65.200 spectateurs pour ce derby toujours bouillant. L'attente des supporters est énorme. Igor Tudor va aligner les deux recrues Ounahi - déjà magique à Nantes - et Vitinha l'attaquant portugais pour lequel Pablo Longoria a donné des sueurs froides au propriétaire américain, plus chère recrue de l'OM. L'autre joueur très attendu est Dimitri Payet qui sera enfin titulaire, remis dans le game par Igor Tudor qui en le trouvait jusque-là en méforme, et surtout pas compatible avec ses options de jeu. Payet joue gros lui aussi ce soir. Seul le défenseur Éric Bailly est absent, toujours suspendu.

OM-Nice à vivre dès 20h45 sur France Bleu Provence avec Bruno Blanzat et Fabien Laurenti aux commentaires.

loading

loading