EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Marseille-Rennes avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais se déplace à Marseille pour la 22e journée de Ligue 1 (21h). Le contexte marseillais est tendu et Rennes va tenter d'en profiter pour rester dans les places européennes. Une rencontre à suivre en intégralité avec France Bleu Armorique.

Le Stade Rennais va affronter un Olympique de Marseille en crise, ce samedi 30 janvier (21h), pour la 22e journée de Ligue 1. Un contexte tendu côté marseillais dont les Rouge et Noir vont tenter de profiter pour conforter leur place européenne et distancer un peu plus l'OM au classement.

La rencontre est à suivre dès 20h45 en intégralité sur France Bleu Armorique avec François Rauzy et Evan Lebastard.

Le direct radio

Le match action par action