EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Metz - Bordeaux sur France Bleu Gironde

Six matches pour respirer. Si l'entraîneur Vladimir Petkovic n'a pas voulu avancer d'objectif de points d'ici la trêve, l'entraîneur sait qu'il va falloir sérieusement accélérer. Auteur d'une remontada face à Reims (3-2) puis d'une belle fin de match face au PSG (2-3), Bordeaux a confirmé qu'il avait de l'enthousiasme, du caractère et que certaines de ses individualités commençaient à trouver leurs marques. Mais son collectif n'est pas encore au pointe et il prend beaucoup trop de buts pour envisager le voyage à Metz avec des garanties.

Bordeaux est attendu de pied ferme en Moselle par un FC Metz, dernier avec quatre points de retard et qui n'a plus gagné depuis près de deux mois. Alors match pour lancer enfin une dynamique ou match de la peur susceptible de fragiliser encore un peu plus l'édifice ?

Je ne me soignerai pas avant de me casser la tête - Vladimir Petkovic

Pour éviter le mal de crâne, les Girondins seraient bien inspirés de signer, après St Etienne, leur deuxième succès à l'extérieur. Ce qui leur permettrait de recevoir Brest le weekend suivant avec un peu plus de certitudes.

Pour le déplacement à Saint-Symphorien, Bordeaux sera privé de son défenseur Laurent Koscielny, qui se remet d'une déchirure à la cuisse, et de son meilleur buteur Hwang qui a repris l'entraînement individuel après avoir subi la même blessure. En revanche, Edson Mexer et Issouf Sissokho font leur retour tandis que l'attaquant hondurien Alberth Elis, rentré tardivement de sélection, est bien présent dans le groupe girondin.

Metz-Bordeaux, match à vivre en intégralité dès 14h30 sur France Bleu Gironde avec Yvan Plantey et Yon Ecenaro.