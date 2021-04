EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Metz - PSG en direct sur France Bleu Paris

Le Paris Saint-Germain vise un triplé historique (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions) mais tout va se jouer dans le sprint final, et le match de ce samedi 24 avril à Metz est donc déterminant. Paris doit tout gagner pour maximiser ses chances de remporter le championnat, où les Rouge et Bleu pointent à une longueur de Lille, en tête de classement, avec seulement un point d'avance sur l'AS Monaco, en pleine forme. Mais Lyon, quatrième du classement, reçoit Lille ce dimanche avant d'aller en Principauté le week-end suivant. En cas de résultats positifs de l'OL, le PSG aurait donc une voie libre vers la première place du championnat. Encore faut-il engranger trois points, à Metz, au stade Saint-Symphorien. Paris reste sur neuf victoires de suite à l'extérieur toutes compétitions confondues, Metz n'a pas remporté un match à domicile depuis le mois de janvier. Côté PSG, le capitaine Marquinhos se remet encore de sa blessure aux adducteurs et n'est pas dans le groupe, contrairement à Verratti, Navas et Diallo, tous de retour. Neymar et Mbappé sont disponibles. Mauricio Pochettino devra à la fois viser la victoire et ménager les troupes en vue de la demi-finale aller de Ligue des Champions, face à Manchester City, mercredi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les moments clés du match