EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Monaco-Bordeaux en direct sur France Bleu Gironde

Bordeaux n'a pas perdu sur les trois derniers matches, et au regard du contexte actuel, il s'agit presque d'une prouesse. Après avoir décroché leur première victoire à Saint-Étienne, lors de la 6è journée, les Girondins de Bordeaux vont devoir montrer qu'ils sont solides face à l'AS Monaco ce dimanche à 15h au stade Louis II. "On n'a pas grand chose à perdre, on aborde ce match avec de la confiance", affirme le gardien bordelais Benoît Costil, récemment appelé en Équipe de France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après un début de saison mitigé, les joueurs du Rocher semblent être dans une dynamique positive avec de bons résultats en Coupe d'Europe et ils restent invaincus depuis un mois en Ligue 1. L'an dernier, Bordeaux n'avait pas fait le poids face à Monaco avec deux défaites cinglantes (4-0 et 0-3).