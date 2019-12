EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Monaco - PSG sur France Bleu Paris

Le PSG a rendez-vous sur le Rocher, ce dimanche, pour la 15e journée de Ligue 1. Paris va défier Monaco qui compte déjà 15 points de retard sur les joueurs de la capitale. Une affiche à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.

Une belle affiche pour clôturer la 15e journée de Ligue 1, ce dimanche, au stade Louis II. Le PSG se déplace à Monaco. Les Parisiens restent sur une belle victoire face à Lille en championnat et sont revenus de Madrid avec le point du match nul arraché sur la pelouse du Real de Zinédine Zidane. C'est plus compliqué pour les Monégasques, 13e au classement, avec déjà 15 points de retard du leader Rouge et Bleu. Les hommes de Leonardo Jardim restent sur une défaite à Bordeaux (2-1), lors de la précédente journée.

