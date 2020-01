EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Monaco - PSG sur France Bleu Paris

Paris, France

On prend les mêmes et on recommence, ou presque. Paris affronte à nouveau Monaco, ce mercredi, trois jours après un match nul 3-3, face aux Monégasques. Les deux équipes se retrouvent, sur le Rocher, pour disputer le match en retard de la 15e journée de Ligue 1, reporté en raison des intempéries qui ont frappé la Côte d'Azur début décembre. Thomas Tuchel pourrait bien faire tourner, alors que Robert Moreno semble avoir trouvé la formule pour contrarier les Rouge et Bleu. Un choc à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris