EN DIRECT - Ligue 1 : Suivez Monaco-Rennes avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais se déplace à Monaco pour l'avant-dernière journée de Ligue 1, match crucial pour continuer de rêver à une qualification européenne pour les Rennais. La rencontre est à suivre en intégralité et en direct ce dimanche 16 mai (21h) sur France Bleu Armorique.

Le jeune Adrien Truffert s'était révélé lors du match aller face à l'AS Monaco avec un but et une passe décisive pour sa première en professionnel.

Il reste deux rencontres de Ligue 1 pour les Rennais, et le moindre faux-pas pourrait être fatal au classement. Le Stade Rennais se déplace à Monaco pour l'avant-dernière journée de championnat, ce dimanche 16 mai (21h).

Avec un groupe presque au complet, les Rouge et Noir vont tenter de l'emporter pour mettre la pression sur Lens et Marseille qui bataillent également pour la cinquième et sixième place synonyme de qualification pour une compétition européenne.

La rencontre est à suivre dès 20h45, en direct et en intégralité sur France Bleu Armorique avec François Rauzy et Evan Lebastard, avec des points réguliers sur l'ensemble des autres rencontrent qui se jouent en même temps.

Le direct radio

Le match action par action