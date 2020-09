EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Montpellier - Angers sur France Bleu Hérault

Montpellier reçoit Angers ce dimanche à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Match à vivre en direct sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis. Commentaires, statistiques, compositions, meilleures actions.

Montpellier va tenter la passe de trois ! Auteur d'un sans faute à domicile, pour le moment, avec deux victoires en deux matchs contre Nice et Lyon, les hommes de Michel Der Zakarian reçoivent Angers, cet après midi à 15h, à la Mosson. Quatrième journée de Ligue 1. Les héraultais comptent six points sur neuf et sont cinquièmes du championnat.

