EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Montpellier-Lens sur France Bleu Hérault

Gaëtan Laborde reste sur quatre matchs sans marquer, lui qui est tout de même à six buts et six passes décisives

Montpellier (11) espère bien voir le bout du tunnel, ce samedi. Sept matchs que les pailladins n'ont plus gagné en Ligue 1, la pire série du club depuis près de six ans. Face au RC Lens (9) qui compte trois points de plus, à l'occasion de la 22ème journée, le MHSC n'a pas le choix s'il veut revenir dans le haut du classement : il doit l'emporter, relancer la machine et réaliser une série sur les trois prochaines rencontres face à des équipes, à priori, à sa portée. Car après la réception de Lens, c'est un déplacement à Metz puis la venue de Dijon que les hommes de Michel Der Zakarian vont devoir correctement négocier.

Principaux absents (MHSC) : Savanier (suspendu), Delort (ischios), Omlin (suspendu), Mollet (cheville).

Equipe possible (MHSC) : Bertaud - Souquet, Pedro Mendes, Congré, Cozza - Ferri, Chotard - Sambia, Yun, Ristic - Laborde

Montpellier / Lens en direct sur France Bleu Hérault

16h30 : avant-match

17h : coup d'envoi

19h : après-match avec les réactions des joueurs et des coachs

