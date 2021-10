EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Montpellier - Lens sur France Bleu Hérault

Le MHSC (13) reçoit le RC Lens (2), ce dimanche (17h), à l'occasion de la dixième journée de Ligue 1. Un match à vivre en direct et en intégralité, avec Bertrand Queneutte et Benjamin Psaume, depuis la Mosson.

Treizième de Ligue 1 après neuf journées, Montpellier a besoin de points. On ne peut pas encore parler de danger, mais on peut commencer à évoquer l'urgence. Les pailladins restent en effet sur quatre matchs sans succès, trois nuls et une défaite, et n'ont donc empoché que trois points sur les douze derniers. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio jouent bien, mais ne sont pas suffisamment efficaces ou productifs. Face à Lens, dauphin du PSG et qui partage avec les héraultais la troisième place parmi les meilleures attaques du championnat, il faudra se montrer solide derrière et chirurgical devant, pour espérer décrocher une première victoire depuis le 12 septembre, face aux Verts.

Radio : Bertrand Queneutte et Benjamin Psaume (consultant)

16h30 : avant-match

17h : coup d'envoi et intégral

19h : après-match et réactions

Le match

Le classement

Les autres résultats