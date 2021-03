EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Montpellier-Lorient sur France Bleu Hérault

Le MHSC (8) reçoit Lorient (17) ce mercredi (21h) à l'occasion de la 28ème journée de Ligue 1. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis.

Gaëtan Laborde et ses partenaires devront retrouver le chemin des filSets face aux merlus

Vainqueur de trois de ses cinq derniers matchs, le MHSC a pris onze points sur quinze possible et reste l'une des équipes en forme de Ligue 1 : la seule, avec Lille et Monaco, à ne pas avoir perdu sur la série en question. Huitièmes au classement, les pailladins tenteront de bonifier le point pris à Reims, dimanche dernier, lors de la réception de Lorient, ce mercredi (21h).

En cas de succès et en fonction des résultats de Marseille, Lens et Metz, le MHSC pourrait s'emparer de la cinquième place qu'il convoite avec gourmandise.

20h30 : avant-match

21h : coup d'envoi et intégral

23h : réactions

Direct radio : Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis

