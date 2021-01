EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Montpellier-Nantes sur France Bleu Hérault

Le MHSC reçoit le FC Nantes, ce samedi (21h), à l'occasion de la 19ème journée de Ligue 1. Un match crucial pour les héraultais qui restent sur quatre rencontres sans succès en championnat. A vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault.

Montpellier (9) n'a jamais enchaîné cinq matchs sans succès en championnat, cette saison (la dernière fois, c'était en janvier 2019), et ne peut pas se le permettre, ce samedi, à l'occasion de la réception de Nantes. Les pailladins, dont la dernière victoire à domicile remonte au 22 novembre face à Strasbourg (4-3), n'ont pris qu'un seul point sur les douze derniers possibles, et se sont laissés quelque peu distancer dans la course à l'Europe. Rien d'alarmant, pour l'heure, mais une contre performance contre les canaris (17) pourrait mettre un sérieux coup de frein aux ambitions héraultaises.

Il est donc grand temps de stopper l'hémorragie (trois défaites de suite à la maison) et de se montrer enfin solide sur le plan défensif, tout en restant conquérant et efficace devant.

20h30 : avant-match

21h : coup d'envoi

23h : réactions en direct

