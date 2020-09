EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Montpellier - Nice sur France Bleu Hérault

Le MHSC va tenter d'ouvrir son compteur de points, ce samedi (17h), face à l'OGC Nice. Les niçois ont remporté leurs deux premiers matchs de la saison. Coup d'envoi de la rencontre à 17h, à la Mosson, où les hommes de Michel Der Zakarian font leur retour après six mois et demi d'absence. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, dès 16h30 et jusqu'à 19h30 avec l'après match et les réactions des joueurs et des coachs en direct, avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis.

