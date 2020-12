EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Montpellier / PSG sur France Bleu Hérault

Le MSHC reçoit le Paris-Saint-Germain, ce samedi (21h), à l'occasion de la treizième journée de Ligue 1. Les héraultais sont cinquièmes et peuvent doubler le PSG, en cas de succès.

Gaëtan Laborde et ses partenaires avaient fait trembler les parisiens la saison dernière, avant de s'incliner à la Mosson (1-3)

Le MHSC vient d'enchaîner quatre succès en Ligue 1, dont trois à l'extérieur : une première depuis que Michel Der Zakarian est assis sur le banc. Fort de cette belle série, mais privé de Andy Delort, le Montpellier Hérault tentera de poursuivre sur sa lancée face à des parisiens leaders du championnat, mais qui joueront ce mardi un match décisif et capital en Ligue des Champions.

Coup d'envoi de Montpellier / PSG à 21h : match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, à partir de 20h30. Les réactions des joueurs et des coachs, après la rencontre.

