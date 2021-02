EN DIRECT – Ligue 1 : suivez Montpellier-Rennes sur France Bleu Hérault

Montpellier reçoit le Stade Rennais, ce dimanche (13h), à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 1. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis.

Le ciel s'est éclairci au dessus de la tête de Michel Der Zakarian et de ses hommes : quatre matchs consécutifs sans la moindre défaite, parmi lesquels deux victoires en Ligue 1 et une qualification en Coupe de France. Montpellier respire de nouveau, et inspire de la confiance avant un gros rendez-vous, face au Stade Rennais. Ce dimanche (13h), ce sont en effet les bretons, cinquièmes de Ligue 1, qui se présentent à la Mosson. Les hommes de Julien Stéphan n'ont pris que deux points lors des quatre dernières journées et tenteront de garder les héraultais à distance, alors que seulement trois points séparent les deux formations.

