EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Montpellier - Saint Etienne sur France Bleu Hérault

Battu par Lille avant la trêve et alors qu'il traversait une fin de mercato très agitée, le MHSC (11) espère signer un second succès, cette saison, en Ligue 1, face aux Verts de l'AS Saint-Etienne (16). Les hommes d'Olivier Dall'Oglio s'appuieront notamment sur leur nouveau capitaine et leader, Téji Savanier, mais aussi sur leur nouveau buteur, Valère Germain, après les départs de Gaëtan Laborde et Andy Delort.

Direct Radio FBH : Bertrand Queneutte et Benjamin Psaume

12h30 : avant-match

13h : intégral sur France Bleu Hérault

15h : après-match et conf de presse en direct

Le match : stats, compos, infos

Le classement

Les autres matchs de la journée