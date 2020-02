EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Montpellier - Strasbourg, sur France Bleu Hérault

Le MHSC reçoit Strasbourg, ce samedi (20h), à l'occasion de la 27ème journée de Ligue 1. Un duel entre deux prétendants à l'Europe, à suivre en direct et en intégralité, sur France Bleu Hérault.

Montpellier face au RCSA, c'est un match de haut de tableau. Les héraultais, huitièmes, ont l'opportunité de se relancer et de doubler leurs adversaires, sixièmes. Le match est à vivreen direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis.

