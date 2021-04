EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Nice-Montpellier sur France Bleu Hérault

Andy Delort avait offert le premier but à Gaëtan Laborde au match aller

A cinq matchs du clap de fin, le MHSC a pris du retard mais continue officiellement d'y croire. Huitièmes avec six points de retard sur Lens, cinq sur Marseille et quatre sur Rennes, les hommes de Michel Der Zakarian se rendent à Nice, ce dimanche, bien conscients qu'ils devront sans doute faire carton plein d'ici le 23 mai, pour espérer dépasser la concurrence et s'adjuger la cinquième place.

Large vainqueur au match aller (3-1), la Paillade l'avait emporté face aux aiglons sur un doublé de Laborde, servi d'abord Delort avant un second but sur un ballon mal repoussé par le gardien, et grâce à un coup de tête signé Congré. En revanche, les héraltais ne s'étaient pas rendus à l'Allianz Riviera, la saison dernière, en raison de l'arrêt prématuré du championnat. Ils tenteront de s'y imposer pour la première fois depuis 2011/2012 (0-1).

Direct radio : Bertrand Queneutte

Le match : les meilleures actions, les compos, les statistiques

Le classement

Les autres matchs