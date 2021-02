EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Nîmes-Bordeaux sur France Bleu Gironde

Après cinq matchs sans victoire, les Girondins de Bordeaux doivent retrouver le goût de la victoire pour se rassurer et lancer une toute autre dynamique. Les Marine et Blanc vont défier le Nîmes Olympique chez lui, dans le Stade des Costières, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Les Crocos sont avant-derniers de Ligue 1 alors que les hommes de Jean-Louis Gasset stagnent dans le ventre mou du championnat, à la 11e place. Du côté des Girondins, Otavio et Youssouf Sabaly sont toujours blessés. À l'aller, en octobre, Bordeaux l'avait emporté 2-0 grâce au 100e but en Ligue 1 de Jimmy Briand. Ce dernier avait délivré une passe décisive à Rémi Oudin pour assurer la victoire des Girondins.