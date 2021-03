EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Nîmes-Montpellier sur France Bleu Hérault

Le MHSC se rend aux Costières, ce dimanche (13h) à l'occasion de la 29ème journée de Ligue 1. Un derby face à Nîmes, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis.

Montpellier n'a plus gagné à Nîmes depuis la saison 2000-2001

Montpellier (8) se rend à Nîmes (18) ce dimanche, à l'occasion de la 29ème journée de Ligue 1. Un derby en forme de revanche aux yeux des pailladins, qui s'étaient inclinés (0-1) à l'aller, en octobre dernier. Au delà de laver l'affront, les hommes de Michel Der Zakarian souhaitent poursuivre leur série d'invincibilité : huit matchs, actuellement, toutes compétitions confondues, dont six en championnat. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault : trois heures de direct depuis le stade des Costières, avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis.

12h30 : avant-match

13h : coup d'envoi et intégral

15h : réactions en direct

Direct radio : Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis

Le match : meilleures actions, compos, statistiques

Classement

Les autres matchs