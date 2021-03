EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Olympique de Marseille - Stade Rennais avec France Bleu Armorique

Le match reporté entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais se joue ce mercredi 10 mars (19h). Suivez la rencontre en intégralité avec France Bleu Armorique.

Deux équipes en manque de résultat, deux équipes avec un nouvel entraîneur. Ce duel Olympique de Marseille - Stade Rennais, match en retard de la 22e journée de Ligue 1, s'annonce passionnant. Il devait initialement se jouer le 30 janvier au Stade Vélodrome, avant d'être reporté à la dernière minute en raison des événements violents du centre d'entraînement marseillais.

Alors que le Stade Rennais célèbre son 120e anniversaire, qui sera honoré par un maillot collector, les Rouge et Noir de Bruno Génésio vont tenter de se relancer et mettre fin à une série de cinq défaites consécutives. Une rencontre à suivre commentée en intégralité sur France Bleu Armorique avec Jean Saint-Marc et Evan Lebastard.

Le direct radio

Le match action par action