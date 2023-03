EN DIRECT - Ligue 1 : suivez OM-Montpellier sur France Bleu Provence

Dix matches pour viser les étoiles...

Les marseillais débutent le sprint final avec l'envie de conforter leur deuxième place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, essentielle au développement du club. Impériaux à l'extérieur comme ils l'ont encore prouvé à Reims (victoire 1 à 0), les Olympiens ont plus de difficulté à domicile dans un stade pourtant bouillantissime, totalement acquis à la cause des hommes de Tudor. Pour ce match avancé de la 29e journée de Ligue 1, les dauphins du PSG reçoivent les 11e du classement, des Héraultais qui reviennent en forme après le retour aux affaires de Michel Der Zakarian. début février. Marseille est sous la pression de Lens 3e, à deux longueurs, et ne doit absolument pas se louper ce vendredi. Un chaud derby du sud est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Provence.

Les 3 stats avant OM-Montpellier !

Les 3 repères de StatsOMP - DR

