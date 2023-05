EN DIRECT - Ligue 1 : suivez PSG - Ajaccio en intégralité sur France Bleu Paris

Sans parler de balle de match car il reste encore 12 points à distribuer avant la fin de saison, le PSG a un joli coup à jouer face à Ajaccio. Une victoire ce soir et le PSG laisserait encore et toujours son dauphin lensois à six points. Facà une équipe très mal classé et au bord de la relégation, le PSG ne devrait pas trembler. Cette rencontre devrait signer le retour de Lionel Messi au jeu.

PSG - AC Ajaccio, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris dès 20h30

