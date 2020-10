EN DIRECT Ligue 1 : suivez PSG - Angers sur France Bleu Paris

Le PSG est sur une dynamique de 3 victoires consécutives en championnat. La saison de L1 est lancée et le PSG veut enchaîner face à Angers. Pour ce match, Paris va compter sur Neymar qui n'a plus de gêne au mollet gauche. En revanche pas de Angel Di Maria qui est suspendu pour 4 matchs. PSG - Angers match entre 7e ex-aequo, à suivre en direct et en intégralité dès 20h45 sur France Bleu Paris avec Miguel Derennes, Eric Rabesandratana, Bruno Salomon et vous au 01.42.30.10.10. On vous attend nombreux pour évoquer cette rencontre et la débriefer dès 22h50 jusqu'à 23h30.

