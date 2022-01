EN DIRECT - Ligue 1 : suivez PSG - Brest en intégralité sur France Bleu Paris

Une victoire en Coupe de France (Vannes 0-4), un nul en championnat (Lyon 1-1) mais pour l'instant pas de succès en 2022 en Ligue 1 pour le Paris-Saint-Germain. Le club de la capitale reçoit ce soir à 21h le Stade Brestois 29 pour la 21e journée de L1. Un match sans Messi (reprise), Neymar (cheville) ou encore Navas (Covid-19) pour un PSG qui va tenter de s'imposer et de relancer la machine à victoire en championnat qui est en panne depuis la mi-décembre.

Dès 20h30, France Bleu Paris vous propose l'avant-match avec Miguel Derennes, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon. L'antenne est ouverte et on vous attend au 01.42.30.10.10 jusqu'à 23h30.