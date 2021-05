EN DIRECT - Ligue 1 : suivez PSG-Lens en intégralité sur France Bleu Paris

Il faut tout gagner et espérer un faux pas de Lille. Voilà le résumé de la fin de saison en Ligue 1 du Paris Saint-Germain, deuxième à un point seulement des Nordistes à quatre matchs de la fin du championnat de Ligue 1 de football. Ce samedi 1er mai, le PSG reçoit un autre club du 59, le RC Lens cinquième au classement. Écoutez le match en intégralité sur France Bleu Paris et venez réagir dans l'avant-match, à la mi-temps et après le match.

Les moments clés du match

Le contexte

Paris espère donc l'emporter, moins de soixante-douze heures après sa défaite à domicile contre Manchester City en Ligue des Champions (1-2) et à trois jours de la demi-finale retour, à l'Etihad Stadium, en Angleterre. Avec une victoire ce samedi, le PSG mettrait la pression sur le LOSC, qui reçoit ce samedi soir l'OGC Nice. Paris regarde aussi dans son rétroviseur, puisque Monaco n'a qu'un point de retard sur le PSG et reçoit Lyon, quatrième et désormais lâché (à quatre points de l'ASM), dimanche soir.

Pour ce match, le PSG est privé de Kylian Mbappé (contracture au mollet), de Juan Bernat et Alexandre Letellier (blessés) et Mauricio Pochettino a aussi décidé de laisser au repos Leandro Paredes et Alessandro Florenzi, tous les deux ont joué l'intégralité du match contre Manchester City. L'adversaire, Lens, avait battu Paris lors du match aller, le premier de la saison en championnat pour le PSG (0-1), but de Ganogo. Les Nordistes réalisent une saison exceptionnelle et sont à la lutte pour terminer cinquième du classement (avec Marseille, qui a fait match nul contre Strasbourg, et Rennes, qui se déplace à Bordeaux dimanche) et donc se qualifier pour la coupe d'Europe l'an prochain. Attention, côté Paris, à ne pas se faire surprendre par le titi Arnaud Kalimuendo, formé au PSG mais prêté à Lens, déjà auteur de sept buts cette saison.