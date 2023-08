EN DIRECT - Ligue 1 : suivez PSG - Lorient en intégralité sur France Bleu Paris

L'équipe PSG de France Bleu Paris est dans les starting-blocks pour vous faire vivre la saison 2023-24. On oublie le Bling-Bling et les stars désormais les dirigeants du PSG comptent sur Luis Enrique pour donner une identité à un effectif plus jeune et moins clinquant.

ⓘ Publicité

Premier pas de ce PSG New-Loo à suivre en intégralité sur France Bleu Paris qui lance sa 16e saison de retransmission des matchs du PSG. Vous retrouvez dès 20H30 Julien Froment, Bruno Salomon et Eric Rabesandratana pour cette première soirée football. Coup d'envoi de ce PSG - Lorient à 21h. On vous attend au 01.42.30.10.10.

loading

loading