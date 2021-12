EN DIRECT - Ligue 1 : suivez PSG - Monaco en intégralité sur France Bleu Paris

Ce dimanche, la 18e journée de Ligue 1 se termine (20h45) par un choc entre le PSG et Monaco. Au classement, il y a un vrai écart entre les 2 équipes mais Monaco s'est enfin réveiller depuis quelque matchs en championnat et surtout à la particularité d'être la bête noire du PSG au Parc des Princes.

C'est une statistique que les fans du PSG aimeraient ne pas connaître. Au 21e siècle, le Paris-Saint-Germain n’a remporté que 4 de ses 19 matchs à domicile face à Monaco en championnat (9 nuls, 6 défaites), soit son plus faible pourcentage de victoires face à une équipe de L1. Et on ne vous propose pas de plonger dans les résultats entre Paris et Monaco du 20e siècle car s'est tout aussi compliqué pour un PSG qui est souvent en difficultés face aux hommes du rocher.

