EN DIRECT - Ligue 1 : Suivez PSG - AS Monaco en intégralité sur France Bleu Paris

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce dimanche soir après l'énorme gifle infligée à Lille, 7-1, dans le Nord la semaine passée. Les Parisiens affrontent l'AS Monaco pour ce qui ressemble à la première grosse affiche de la saison au Parc. D'un côté les hommes de Christophe Galtier sont en pleine forme, 3 victoires en autant de rencontre depuis le début de la saison et déjà 17 buts inscrits. Et de l'autre des Monégasques à la peine en championnat avec une victoire, un nul, et une défaite 4-1 la semaine dernière à Louis II contre le RC Lens.

Mais les monégasques ont un match de plus que les Parisiens, qui ont joué le trophée des champions face à Nantes, dans les jambes puisqu'ils ont déjà disputé la double confrontation de barrage de Ligue de champions qu'ils ont perdu face au PSV Eindhoven. Autre donnée à prendre en compte du côté du PSG, ce match face à Monaco est le premier d'une longue série de sept matchs en trois semaines qui sera suivie de onze rencontres en six semaines.

Cette rencontre est bien évidement à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec Romain Collet-Gaudin et Eric Rabesandratana ainsi qu'avec Miguel Derennes. Prise d'antenne dès 20h30 !