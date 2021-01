EN DIRECT – Ligue 1 : suivez PSG-Montpellier sur France Bleu Hérault

Voilà plus dix ans que le MHSC n'a pas gagné au Parc des Princes (2010), alors que les pailladins n'ont plus ramené le moindre point depuis 2016. Lors des deux derniers voyages, deux grosses valises : dix buts encaissés pour un seul inscrit. L'historique ne plaide donc pas en faveur des héraultais, pas plus que la dynamique actuelle.

Leader, le PSG possède la meilleure attaque et la meilleur défense. De son côté le MHSC reste sur six matchs sans succès : quatre défaites, deux matchs nuls. Par ailleurs, les hommes de Michel Der Zakarian ne possèdent que la 17ème défense du championnat, et encaissent près de deux buts par match, en moyenne.

Pour couronner le tout, une tuile est tombée sur la tête du staff, ce jeudi : l'algérien Andy Delort s'est sérieusement blessé à l'entraînement et ne sera pas du déplacement, alors qu'il doit passer des examens pour déterminer la durée de l'indisponibilité, ce vendredi. Montpellier devra donc composer sans son meilleur buteur et meilleur passeur, mais également sans Jordan Ferri, suspendu.

