EN DIRECT - Ligue 1 : suivez PSG - Nantes en intégralité sur France Bleu Paris

Dernier match de la 29e journée de Ligue 1, le PSG accueille Nantes. Sur le papier cette rencontre est sacrément déséquilibrée entre le 2e et l'avant dernier du championnat. Dans sa course au titre, le PSG doit s'impose obligatoirement face aux canaris.

Paris doit s'imposer ! Il n'y a pas d'autre alternative pour le PSG dans la course au titre de champion de France. Après sa qualification en quart de finale de Ligue des champions, le Paris-Sainte-Germain retourne à son pain quotidien : la Ligue 1. Dans la course à quatre pour le titre, Paris n'a plus le droit à l'erreur et ce soir face à un très mal classé pas question de faire le moindre sentiment.

Pour cette rencontre, le PSG va jouer sans Neymar, Kean, Florenzi ou encore Herrera.

Cette rencontre de la 29e journée de Ligue 1 est à suivre en intégralité sur l'antenne de France Bleu Paris avec Miguel Derennes, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon : avant match 20h30, coup d'envoi 21h.