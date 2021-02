EN DIRECT - Ligue 1 : suivez PSG - Nice en intégralité sur France Bleu Paris

Au match aller, le PSG s'est imposé 3 à 0 avec notamment un but du capitaine Marquinhos

Dans sa course au titre de champion de France, le PSG n'a pas intérêt de se rater aujourd'hui. Lyon, Lille et Monaco jouent à domicile ce week-end face à des mal classés . Paris reçoit aussi et même si l'équipe a la tête à la Ligue des champions, les tenants du titre ne peuvent pas se faire accrocher par Nice ce samedi après-midi.

Cette rencontre de la 25e journée de Ligue 1 est à suivre en intégralité sur l'antenne de France Bleu Paris avec Miguel Derennes, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon : avant match 16h45, coup d'envoi 17h.