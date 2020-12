EN DIRECT – Ligue 1 : suivez PSG-OL sur France Bleu Paris

Le dernier match entre le PSG et l'OL était la finale de la coupe de la Ligue, gagnée par le PSG aux tirs aux buts

Le Paris Saint-Germain n'est pus en tête de la Ligue 1 à l'heure de recevoir l'Olympique Lyonnais, ce dimanche 13 décembre à 21 heures, en clôture de la quatorzième journée de championnat de France de football. Lille, grâce à sa victoire face à Bordeaux, est passé provisoirement devant le PSG au classement. Un match nul suffit à Paris pour se maintenir en tête, mais l'OL arrive avec des ambitions : Lyon n'a que deux points de retard sur le PSG au classement. Le match est arbitré par Benoit Bastien, déjà arbitre lors du 3-0 infligé par Paris à Rennes, plus tôt dans la saison. Icardi, Sarabia et Bernat sont absents côté Paris pour cause de blessure, Cherki est suspendu à Lyon.

