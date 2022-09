EN DIRECT - Ligue 1 : suivez PSG - Stade Brestois en intégralité sur France Bleu Paris

Les matchs s'enchaînent pour le PSG et France Bleu Paris suit le rythme du club de la capitale. Ce samedi à 17h, le Paris-Saint-Germain accueille Brest à 17h. Une rencontre entre le leader de ligue 1 et le 17eme qui tente péniblement de démarre sa saison. Comme chaque match du PSG depuis 13 ans, France Bleu Paris vous propose la rencontre en intégralité avec Miguel Derennes, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon.