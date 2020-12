EN DIRECT – Ligue 1 : suivez RC Lens - Montpellier sur France Bleu Hérault

Les pailladins n'ont plus mis les pieds à Bollaert depuis le 10 mai 2015. Ils y vont, ce samedi, pour renouer avec la victoire et maintenir l'écart avec leur adversaire du soir. Les hommes de Michel Der Zakarian sont sixièmes et comptent deux unités de plus que le RC Lens, huitième et surprenant promu. Le MHSC reste par ailleurs sur trois succès consécutifs à l'extérieur, sans prendre de but.

