EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Reims - Girondins de Bordeaux avec France Bleu Gironde

Bordeaux, France

Les Girondins n'ont plus mordu la poussière depuis le 26 octobre et la gifle (3-0) reçue à Lille. Depuis, les joueurs de Paulo Sousa ont sorti Dijon de la coupe de la Ligue et aligné trois rencontres de championnat sans défaite. Deux succès à domicile face à Nantes (2-0) et Monaco (2-1) et un nul (1-1) ramené de Nice. Bordeaux va tenter de poursuivre sa série chez des Rémois qui pointent à deux longueurs au classement grâce notamment à une défense de fer. Tout simplement la meilleure du championnat.