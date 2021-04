EN DIRECT - Ligue 1 : Suivez Reims - Rennes avec France Bleu Armorique

Auguste-Delaune ne réussi pas au Stade Rennais, qui n'a plus gagné à Reims depuis 2014 (ici en février 2020).

Le Stade Rennais (7e) espère enchaîner une troisième victoire consécutive, au retour de la trêve internationale. Les Rouge et Noir sont face au Stade de Reims (12e), ce dimanche 4 avril (15h) pour la 31e journée de Ligue 1. Et si le stade Auguste-Delaune n'a pas l'habitude de porter chance aux Rennais, une nouvelle victoire permettrait de maintenir la pression dans la course aux places européennes.

La rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu Armorique, dès 14h45 pour l'avant-match, avec les commentaires de François Rauzy et Evan Lebastard.

Le direct radio

Le match action par action