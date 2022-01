EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Rennes-Bordeaux sur France Bleu Gironde

Une fois n'est pas coutume, les Girondins de Bordeaux sont plombés par une situation dans laquelle ils se sont mis tous seuls. Avant d'aller affronter Rennes sur sa pelouse, Bordeaux a vécu une semaine chaotique avec l'annonce, par le président Gérard Lopez, de plusieurs départs au sein de l'effectif dont Otavio et le capitaine Laurent Koscielny. Ce dernier a reçu une fin de non-recevoir et ne devrait plus faire partie de l'effectif à la fin du mois. Ces dernières semaines, l'effectif était déjà serré à cause des cas de Covid-19, des blessures et autres départs à la Coupe d'Afrique des Nations, Vladimir Petkovic doit désormais composer avec les joueurs mis sur la touche par sa direction. Sur le plan comptable, les Girondins ont un besoin impérieux de points et d'une victoire qui permettrait de casser la mauvaise dynamique actuelle.

Match à vivre à partir de 12h30 avec Yvan Plantey et Yon Ecenarro en direct sur France Bleu Gironde.