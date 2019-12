EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Saint-Étienne - PSG sur France Bleu Paris

C'est l'affiche de cette 18e journée de Ligue 1. Le PSG se déplace, ce dimanche, dans l'antre des Verts. Saint-Étienne - PSG, c'est à vivre en direct sur France Bleu Paris et en live commenté sur nos applications.

Mbappé auteur d'un but splendide, en février dernier, à saint-Étienne

Le Chaudron attend les Rouge et Bleu, ce dimanche, dans le Forez pour l'affiche de la 18e journée de Ligue 1. Le PSG va défier le Saint-Étienne de Claude Puel, en difficulté avec une seule victoire pour trois défaites sur les cinq derniers maths. Côté parisien tout va bien, ou presque. Neymar a retrouvé des jambes et le Paris Saint-Germain reste sur un très beau succès en Ligue des champions face à Galatasaray (5-0) et un match renversant à Montpellier en Ligue 1 (3-1).

