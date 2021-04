EN DIRECT - Ligue 1 : Suivez Stade Rennais - Dijon FCO avec France Bleu Armorique

Le Roazhon Park accueille la lanterne rouge de Ligue 1 ce dimanche à 15h. Septièmes de L1, à deux points de Lens (5e) et un de Marseille (6e), les Rouge et Noir reçoivent des Dijonnais déjà quasiment certains d'évoluer en Ligue 2 l'an prochain, mais qui viennent de battre Nice le week-end dernier. Le Stade Rennais est privé de ses deux défenseurs centraux Damien Da Silva et Nayef Aguerd, mais aussi de son meilleur buteur Serhou Guirassy, tous les trois suspendus. Suivez ce match Rennes-Dijon dès 14h45 sur France Bleu Armorique pour l'avant-match, avec François Rauzy et Thomas Rassouli (Onze Mondial) aux commentaires.

