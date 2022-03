EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Stade Rennais - FC Metz avec France Bleu Armorique

Le Stade Rennais reçoit le FC Metz ce dimanche 20 mars, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Les Rouge et Noir espèrent une victoire face à l'avant-dernier de Ligue 1, pour monter sur le podium. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Armorique.

Gaëtan Laborde avait ouvert le score au match aller, entre le FC Metz et le Stade Rennais, en octobre 2021.

Rien de telle qu'une victoire pour se remettre d'une élimination en coupe d'Europe. Le Stade Rennais est face au FC Metz, avant-dernier de Ligue 1, ce dimanche 20 mars pour la 29e journée de Ligue 1.

Les Rouge et Noir peuvent monter sur le podium en cas de victoire. Un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Armorique, avec les commentaires d'Evan Lebastard et Gaël Danic.

