EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Stade Rennais - Olympique Lyonnais en direct sur France Bleu Armorique

Le Stade Rennais s'apprête à terminer la phase aller de cette saison de Ligue 1. Une 19e journée qui s'annonce compliquée pour les hommes de Julien Stéphan, 4e du championnat, avec la réception de Lyon au Roazhon Park (21h). Les rhodaniens sont leaders du championnat, et n'ont plus perdu depuis 15 matchs (10 victoires, 5 nuls). En avant-match, un hommage sera rendu à Jean-Marc Mézenge, ancien adjoint du Stade Rennais et consultant sur France Bleu Armorique, décédé jeudi à l'âge de 57 ans. Les commentaires de cette rencontre seront assurés par François Rauzy et René Izquierdo dès 20h45.

