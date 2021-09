EN DIRECT - Ligue 1 : suivez Troyes - Montpellier sur France Bleu Hérault

Onze équipes n'ont pas encore gagné à l'extérieur, Montpellier en fait partie. A l'aube de la sixième journée et du déplacement à Troyes, le MHSC compte un nul et une défaite hors de ses bases, pour une défaite et deux victoires à la Mosson. La dernière, face à Saint-Etienne, a d'ailleurs apporté un certain nombre de satisfactions.

Ce dimanche, c'est à un promu qui a gagné pour la première fois le weekend dernier, que les hommes de Olivier Dall'Oglio vont tenter de prendre des points : l'Estac.

