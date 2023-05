EN DIRECT - Ligue 1 : à Toulouse, un baptême du feu à enjeux pour Pierre Aristouy avec le FC Nantes

La mission maintien de Pierre Aristouy à la tête du FC Nantes débute ce dimanche à Toulouse. "J’ai hâte d'être au match, oui, avoue le successeur d'Antoine Kombouaré . Comment ça va se passer ? Je ne sais pas, on verra. Pour l’instant, tout ce qui est lié au terrain, ça ne change pas. L’environnement, lui, change. Je n’ai pas joué cent matches de Ligue 1 mais je le connais un peu, je sais ce qui s’y passe." Le Landais de 43 ans connaît donc les conséquences d'une éventuelle nouvelle contreperformance. Alors pour tenter de créer un électrochoc chez les Canaris, qui seront privés de Pedro Chirivella et Joao Victor, il a remis beaucoup de rythme, d'intensité et de rigueur dans le quotidien de la Maison jaune.

ⓘ Publicité

"On a retrouvé la niaque pour s’entraîner, pour retrouver quelque chose de positif sur le terrain, confirme Samuel Moutoussamy. C’est un nouveau cycle, un mini-championnat sur quatre matches qui commence. On est focus pour aller à la guerre." Aller chercher une première victoire en championnat depuis plus de trois mois serait déjà un bon premier pas. Et pour motiver les Jaunes, le technicien nantais sait où il doit appuyer. "C’est aussi une revanche [ de la finale, ndlr ], souffle le milieu de terrain*. Ca trotte dans nos têtes. Cette défaite, ce n’est pas facile à admettre, on l’a encore en travers de la gorge. Je m’attends à un match très engagé.*" Reste à savoir si cela sera suffisant pour sortir de la zone rouge.

Nantes dans l'urgence de points à quatre matches de la fin de la saison

loading