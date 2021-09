EN DIRECT - Ligue 1 : un derby à quitte ou double pour le FC Nantes face à Angers

Trois cent onze minutes sans marquer le moindre but pour le FC Nantes, une éternité. "Il doit y avoir une réaction d’orgueil, martèle Antoine Kombouaré à l'heure d'affronter le SCO d'Angers, ce dimanche après-midi au stade Raymond Kopa. On sait que ce qu’on fait en ce moment, ce n’est pas bien en termes de résultats. Il faut corriger, rectifier et insister." Séduisant dans le jeu mais maladroit dans le dernier geste, à l'image des rencontres face à Lyon et Nice, les Canaris se savent déjà dans l'urgence d'engranger des unités pour ne pas revivre les tourments de la saison écoulée.

"On a envie de reprendre les choses en mains, d’avoir des résultats positifs", lance Alban Lafont. Mais la mission s'annonce difficile, non seulement parce-que l'équipe entraînée par Gérald Baticle était deuxième de Ligue 1 au début de cette sixième journée et toujours invaincue, mais aussi parce que le doute ne s'est pas immiscé dans les esprits des Scoïstes. À moins que l'octuple champion de France joue un mauvais tour à son voisin, comme la saison passée pour le premier match d'Antoine Kombouaré sur le banc nantais. Un match qui avait joué le rôle de déclic.

France Bleu Loire Océan, la radio du FC Nantes

Angers SCO - FC Nantes : un derby à vivre en intégralité dès 14h30, ce dimanche, avec Florian Cazzola et Pierre-Arnaud Bard, journaliste à Presse Océan, au stade Raymond Kopa, accompagnés d'Oscar Lippert et Sébastien Denis, ex-arbitre de Ligue 1 et consultant football sur France Bleu Loire Océan. On attend vos questions, réactions et analyses en direct au 02.40.73.6000

Les Scoïstes n'ont perdu qu'un seul de leurs cinq derniers matches face aux Canaris